Зрители назвали любимые фразы из фильмов Георгия Данелии

Фото: kino-teatr.ru

Фраза: "Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь" из фильма "Мимино" режиссера, сценариста, народного артиста СССР Георгия Данелии стала самой любимой у россиян. Это следует из опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", проведенного в преддверии 95-летия со дня рождения режиссера. С результатами ознакомилась Москва 24.

В опросе приняли участи 1 026 человек. В соцсетях канала "Мосфильм. Золотая коллекция" пользователям на выбор предложили цитаты из кинокартин. В результате в топ вошли:



"Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь", "Мимино" – 34%;

"Спасибо, я пешком постою", "Мимино" – 33%;

"Алло, Ларису Ивановну хочу", "Мимино" – 30%;

"Это энергичный танец", "Афоня" – 29%;

"Хорошо сидим", "Осенний марафон" – 28%;

"Совести-то у меня – во! С прицепом! А времени нет!", "Афоня" – 21%;

"Дядя Петя, ты дурак?", "Сережа" – 16%;

"Скрипач не нужен", "Кин-дза-дза!" – 13%;

"Тостуемый пьет до дна", "Осенний марафон" – 12%;

"Я сейчас там так хохотался", "Мимино" – 11%.

На первых трех местах расположились фразы из "Мимино". По воспоминаниям Данелии, фразы: "Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь" в сценарии не было. Ее придумал актер Фрунзик Мкртчян, который исполнил роль шофера Рубика. При этом он мог и не сыграть в фильме. Когда режиссер должен был выбирать актера, рассматривались кандидатуры Мкртчяна и Евгения Леонова. В результате выбор решился подбрасыванием монетки.

Кроме того, еще одна фраза из "Мимино" замкнула топ. Ее также произнес Рубик: "Я сейчас там так хохотался".

Четвертое место заняла знаменитая фраза из сцены на танцплощадке из "Афони": "Это энергичный танец". Девушку сыграла актриса Татьяна Распутина. Для придания ей крупных форм была использована манная крупа, которую принес один из членов съемочной команды. Еще одна фраза из этой картины, произнесенная главным героем: "Совести-то у меня – во! С прицепом! А времени нет!", встала на шестое место.

Топ-5 замкнуло выражение "Хорошо сидим" из трагикомедии "Осенний марафон". Еще одна фраза из фильма: "Тостуемый пьет до дна", попала на девятое место. Оба афоризма произнес Евгений Леонов, который выступил в роли соседа Бузыкина – Василия Игнатьевича. Благодаря этой роли актер удостоился на Венецианском кинофестивале приза итальянских журналистов за лучшую мужскую роль.

На седьмой строчке расположилась фраза: "Дядя Петя, ты дурак?" из фильма "Сережа", который стал первой полнометражной картиной Данелии. Она была снята вместе с Игорем Таланкиным, а сценарий был написан по произведению писательницы Веры Пановой. Роль Сережи досталась пятилетнему мальчику Боре Бархатову.

На восьмое место встала фраза: "Скрипач не нужен" из картины "Кин-дза-дза!". Ее несколько раз произносят по ходу фильма по отношению к Гедевану, которого сыграл Леван Габриадзе.

Ранее россияне назвали самую узнаваемую семью советского кино. Ею стали Кузякины из фильма "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Автор сценария и одноименной пьесы Владимир Гуркин списал историю и главных героев со своих соседей. Василий и Надежда Кузякины вместе с детьми жили в маленьком городке Черемхово Иркутской области. Глава семейства и в кино, и в реальности завел курортный роман с сотрудницей управляющей компании, однако любовь к жене оказалась сильнее.

