Зрители назвали любимых героев из фильмов по произведениям Михаила Шолохова

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Самым любимым героем из кинокартин по произведениям писателя, сценариста, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова стал Петр Лопахин из фильма "Они сражались за Родину". Это следует из опроса телеканала "Патриот", проведенного к 120-летию со дня рождения писателя. С результатами ознакомилась Москва 24.

Всего в опросе приняли участие 1 667 человек. В социальных сетях телеканала "Патриот" пользователям предложили выбрать имена персонажей из списка или написать свой вариант. В результате получился такой рейтинг:

Петр Лопахин (Василий Шукшин), "Они сражались за Родину" (1975) – 17%;

Андрей Соколов (Сергей Бондарчук), "Судьба человека" (1959) – 15%;

Николай Стрельцов (Вячеслав Тихонов), "Они сражались за Родину" (1975) – 12%;

Григорий Мелехов (Петр Глебов), "Тихий Дон" (1957) – 11%;

Аксинья (Элина Быстрицкая), "Тихий Дон" (1957) – 10%.

В картине "Они сражались за Родину" (повествует об отступлении советских войск на Дону летом 1942 года) роль бронебойщика Лопахина, переживающего за судьбу страны, сыграл Шукшин. Эта роль стала последней в жизни актера. Во время съемок он умер от инфаркта. В этот момент большая часть материала была готова, а в оставшихся сценах вместо артиста снялся дублер – актер Юрий Соловьев. При этом озвучит Лопахина Игорь Ефимов.

Кроме того, зрители выделили персонажа Соколова в фильме "Судьба человека", где снялся Бондарчук. Сначала Шолохов сомневался, что артист справится с ролью шофера, побывавшего в плену. Однако Бондарчук заполучил эту роль. Часть съемок проходила в станице Вешенской, рядом с домом писателя.

В картине "Они сражались за Родину" роль Стрельцова исполнил Тихонов. При работе над фильмом Бондарчук хотел добиться максимальной правдоподобности, поэтому актеры не снимали солдатские гимнастерки за кадром и рыли окопы. Чтобы добиться от Тихонова еле заметной нервной дрожи, режиссер попросил танкистов стрелять в сторону актера холостыми зарядами. После этого артист чуть не лишился слуха.

В свою очередь, Глебов воплотил в себе роль Мелехова из киноленты Сергея Герасимова "Тихий Дон". Изначально актер пришел на площадку в качестве массовки, однако режиссер предложил ему пройти пробы на главную роль. В результате Глебова утвердили на роль.

Замкнул топ еще один персонаж из этой кинокартины – Аксинья, роль которой исполнила Элина Быстрицкая. Актриса сама попросилась на пробы, позвонив режиссеру. При этом ее утвердил сам Шолохов. Основной этап съемок прошел на хуторе Диченском в Ростовской области.

Также среди любимых персонажей участники опроса назвали деда Щукаря (Владимир Дорофеев) и Макара Нагульнова (Евгений Матвеев) из фильма Александра Иванова "Поднятая целина" и Якова Шибалка (Евгений Леонов) из "Донской повести" Владимира Фетина.

Ранее зрители назвали любимые роли советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Самым популярным персонажем артиста стал автоугонщик Юрий Деточкин в фильме "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова. Изначально в его роли Рязанов планировал снять Юрия Никулина. Однако актер не смог принять участие в съемках из-за гастролей. После этого Рязанову пришлось перенести кинопробы в Ленинград ради Смоктуновского.

