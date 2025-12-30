Россиянке заблокировали счета из-за сбора денег на новогодние подарки школьникам

Россиянке заблокировали все счета из-за сбора денег на новогодние подарки школьникам. Службе безопасности банка показалось подозрительным, что женщине поступило сразу несколько десятков переводов.

Девушка выслала банку скрины из родительских чатов и различные переписки, однако ей объяснили, что пока она не обоснует все операции за четыре месяца, счет не разблокируют.

Вернуть счет не удалось, однако россиянка смогла вывести деньги. При этом эксперты по финансам отмечают, что банки имеют полное право на подобные заморозки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

