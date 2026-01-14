Сумма родового сертификата в России может вырасти до 33 тыс рублей

Фото: depositphotos/Shebeko

Сумма родового сертификата в России должна быть увеличена до 33 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что данный документ не только дает возможность выбрать учреждение для родовспоможения, но и стимулирует дополнительные меры поддержки, включая медицинскую помощь для многодетных матерей, беременных старше 30 лет и других категорий.

"На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата", – добавил Рыбальченко.

Родовой сертификат – это электронный документ, который выдается в женской консультации. Он необходим для получения медицинской помощи в поликлинике и роддоме. В настоящее время его сумма составляет 12 тысяч рублей.

Программа "Родовый сертификат" является частью национального проекта "Здоровье". Она предусматривает выдачу специального документа для беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации или прибывших в родильное отделение со схватками. С 2006 года Фонд социального страхования отвечает за оплату медицинских услуг для беременных, рожениц и детей до года в рамках этой программы.

В 2026 году в России планируют разработать стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором. Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.