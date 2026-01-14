Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:38

Общество

Сумма родового сертификата в России может вырасти до 33 тыс рублей

Фото: depositphotos/Shebeko

Сумма родового сертификата в России должна быть увеличена до 33 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что данный документ не только дает возможность выбрать учреждение для родовспоможения, но и стимулирует дополнительные меры поддержки, включая медицинскую помощь для многодетных матерей, беременных старше 30 лет и других категорий.

"На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата", – добавил Рыбальченко.

Родовой сертификат – это электронный документ, который выдается в женской консультации. Он необходим для получения медицинской помощи в поликлинике и роддоме. В настоящее время его сумма составляет 12 тысяч рублей.

Программа "Родовый сертификат" является частью национального проекта "Здоровье". Она предусматривает выдачу специального документа для беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации или прибывших в родильное отделение со схватками. С 2006 года Фонд социального страхования отвечает за оплату медицинских услуг для беременных, рожениц и детей до года в рамках этой программы.

В 2026 году в России планируют разработать стандарт медицинской помощи после родов. Кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором. Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.

В России предложили сделать генетические тесты доступными для тех, кто планирует детей

Читайте также


общество

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика