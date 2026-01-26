Россиянам могут разрешить не приходить на работу из-за метели и снежных заносов

Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу в России, но только если об опасной ситуации сообщили МЧС, метеорологи или дорожные службы. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

При этом просто не прийти на работу из-за мороза не получится. Для этого нужно распоряжение руководства, например, о временном переводе сотрудников на удаленку.

