Юрист Кофанов: россияне могут получить компенсацию за незаконные штрафы на работе

Почти половину россиян хотя бы раз штрафовали работодатели, выяснили аналитики. Насколько законна такая практика и что делать, столкнувшись с нарушением прав, разбиралась Москва 24.

Цена опоздания

42% российских специалистов указали на наличие в их компаниях штрафной системы. Еще 49%, в свою очередь, сталкивались с подобным видом наказания как минимум единожды, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

В 57% случаев поводом для денежного взыскания оказывались нарушения трудового режима – речь, в частности, идет об опозданиях, неявках, отсутствии на рабочем месте и отклонении от графика. Не менее часто санкции применялись за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%), а также нарушение техники безопасности или недостачу (23%).

Еще 14% сотрудников назначали штрафы из-за ненадлежащего обращения с клиентами, а 13% – из-за несоблюдения дресс-кода. 8% сталкивались с денежным наказанием за использование нецензурной лексики, тогда как 6% – за пренебрежение нормами гигиены.

Для большинства работников (57%) размер взыскания ограничивался суммой менее 1 тысячи рублей. В свою очередь, в пределах 1–3 тысяч штрафовали 40%. Наконец 23% пришлось платить 3–5 тысяч и еще стольким же – свыше 5 тысяч рублей.

Наказание с нюансами

Работодатели не могут применять штрафные санкции в адрес сотрудников. Допустимыми с точки зрения закона способами наказания являются лишь замечание, выговор или увольнение, заявил в разговоре с Москвой 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

"То есть нельзя вычесть ту или иную сумму из оклада, это легко фиксируется. Поэтому чаще всего система со штрафами действует, когда речь идет о трудоустройстве не в белую", – указал эксперт.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву В целом же дисциплинарные (или нематериальные) взыскания предусмотрены за любые нарушения. Например, за опоздание или уход раньше, некачественное выполнение обязанностей или поручений руководителя, прописанных в трудовом договоре.

В то же время своеобразная форма штрафов все же существует, однако применять такой механизм возможно при условии, что в компании выплачиваются премии, отметил юрист. Тогда в случае нарушения уменьшить поощрение допустимо не более чем на 20% от общей суммы зарплаты.

"Допустим, месячный оклад у человека составляет 1 000 рублей. И если премия у него – тоже 1 000 рублей, снизить ее разрешается до 600. Таким образом, общая сумма дохода за месяц составит 1 600 рублей, а недополученные 400 – это и есть те самые 20%", – пояснил Кофанов.

При наличии на рабочем месте неправомерных штрафов эксперт рекомендовал обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Доказав факт нарушения, работник сможет получить назад не только незаконно взысканные средства, но и компенсацию.