27 января, 07:30Общество
Жители Москвы начали массово покупать старые деревенские дома в соседних регионах
Москвичи массово скупают столетние деревенские избы в соседних с Москвой регионах. Такой ажиотажный спрос привел к резкому росту цен – за год старые дома, требующие капитального ремонта, подорожали вдвое.
Сейчас минимальная цена такой постройки начинается от 1,5 миллиона рублей, а доходит до 4,5 миллиона. Дешевых вариантов вблизи столицы уже не найти. Часть покупателей приобретает избы для последующей посуточной аренды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.