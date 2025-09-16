Юрист Репринцев: эмодзи без текста вряд ли может быть признано оскорблением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Использование эмодзи в переписке с намерением оскорбить человека может быть признано судом административным нарушением по статье КоАП России "Оскорбление", заявили РБК юристы.

Правозащитник Михаил Репринцев уточнил, что сами по себе смайлики, которые не содержат текстового выражения, маловероятно могут быть признаны судом оскорблением и сформировать наличие состава правонарушения. По его словам, зачастую по статье "Оскорбление" рассматривается использование ненормативной лексики или других высказываний в отношении человека с целью оскорбить его.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский пояснил, что при использовании эмодзи для выражения негативного отношения к собеседнику в суде исследуется контекст разговора, чтобы отличить обычное недовольство от намеренного желания обидеть.

Перед судебными разбирательствами нужно доказать, что использованные в переписке смайлики унизили честь и достоинство гражданина. Суд в первую очередь будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, которую проводят специализированные учреждения, рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве России Анна Бердникова.

Люди с дефицитом социальной нужности проявляют особую чувствительность к эмодзи, сказал ранее клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, один и тот же смайлик в зависимости от опыта и эмоционального состояния может быть воспринят по-разному.

Более того, иногда эмодзи могут быть расценены как домогательство. Среди триггерных смайликов специалист назвал подмигивающее лицо, персик, баклажан, огонек, эмодзи с поцелуем и сердечками в глазах.