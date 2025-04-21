Психолог Самбурский: люди с дефицитом социальной нужности чувствительны к эмодзи

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Люди с дефицитом социальной нужности проявляют особую чувствительность к эмодзи, сообщает Life.ru со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

Эксперт подчеркнул, что обычно люди считывают в полученных эмодзи то, что уже несут внутри себя. Один и тот же смайлик в зависимости от опыта человека, фона и его текущего эмоционального состояния может быть воспринят по-разному. Поэтому иногда люди понимают эмодзи совершенно не так, как предполагал собеседник.

"Проекция – это феномен, при котором человек приписывает другим свои собственные чувства, желания или страхи. Простыми словами: если человек сам себе не нравится, он будет считать, что другие тоже его не любят. Если человек одинок и страстно, до болезненности хочет внимания, то будет считывать обычную вежливость как флирт", – объяснил Самбурский.

Также психолог отметил, что те, кто на протяжении долгого времени не получал одобрения, романтического внимания или честного интереса к себе, также проявляют особую чувствительность к смайликам. По словам специалиста, такие люди находятся в состоянии фрустрированной потребности в признании.

Кроме того, эксперт отметил, что иногда эмодзи могут быть восприняты как домогательство. При этом Самбурский добавил, что для некоторых людей заявление о домогательстве является скорее доказательством собственной нужности и сексуальности.

"Если кто-то проявил вежливость, почему бы не превратить это в "попытку соблазнить"? Тогда ты становишься героиней собственной драмы. Тебя тоже "домогались". Ты тоже привлекательна. Ты тоже – в игре", – поделился психолог.

Среди триггерных эмодзи эксперт назвал подмигивающее лицо, персик, баклажан, огонек, а также смайлики с поцелуем и с сердечками в глазах.

При этом психолог отметил, что если человека задевает эмодзи, то ему следует научиться задавать себе вопросы, почему этот смайлик вызвал во мне подобную реакцию.

"Мы читаем мир не глазами, а внутренними линзами. И чем больше в нас одиночества, тревоги, неопределенности, тем чаще мы видим угрозу или интим там, где их нет. Эмодзи – это не враги. Но они как лакмус – высвечивают то, что внутри. Особенно если внутри – тишина и голод по вниманию", – заключил Самбурский.

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