Психиатр рассказал, что смех помогает сжигать до 350 килокалорий за час

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Час смеха может помочь человеку сжечь до 350 килокалорий, потому что во время смеха работают до 80 мышц. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

По словам врача, при смехе у человека меняется тип дыхания, происходит увеличение кислородного обмена в мозге, органах и тканях. Кроме того, во время смеха уходят застойные явления в легких.

Костюк добавил, что, согласно международным медицинским исследованиям, оптимистично настроенные люди намного меньше подвержены вирусным заболеваниям. Это связано с тем, что такие люди в больше степени заботятся о своем здоровье, ведут активный и здоровый образ жизни.

У положительно настроенных людей также заметно быстрее проходит реабилитация после травм и операций, отметил психиатр. Так, по словам специалиста, в организме оптимистов выделяется гормон радости – серотонин, который является природным обезболивающим, тогда как у пессимистов преобладает гормон стресса – кортизол, способный усиливать болевые ощущения и стать причиной развития заболеваний.

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