Невролог назвал опасные причины повышенной потливости ладоней

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Причинами избыточной потливости ладоней могут быть как физиологические, так и патологические факторы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на невролога, заведующего центром реабилитации "Медскан" Максима Кидалова.

Так, среди физиологических факторов врач выделяет генетику, уровень метаболизма и особенности работы автономной нервной системы, а среди патологических – различные инфекционные заболевания, заболевания нервной системы и метаболический синдром, в том числе ожирение.

Помимо этого, отметил Кидалов, повышенная потливость ладоней может быть вызвана проявлением определенных эндокринных заболеваний или связана с приемом некоторых лекарств в том числе от диабета и депрессии. По его словам, при повышенном потоотделении врачи всегда в первую очередь рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и нормализовать вес.

Невролог добавил, что тем не менее при повышенной потливости ладоней лучше всего начать с консультации дерматолога, так как в зависимости от вида и причин такого состояния могут применяться различные виды терапии: начиная от электрофореза лекарственных средств и ультразвуковой терапии, заканчивая хирургическими методами лечения.

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