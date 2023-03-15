Врач-аритмолог назвал причины развития аритмии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов объяснил, что аритмия может развиваться как следствие генетических проблем, так и появиться из-за определенного образа жизни человека.

"Аритмии делятся на врожденные и приобретенные. Первые формируются внутриутробно и объясняются генетическими аномалиями. Но они довольно редки. А вторые приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов", – рассказал он "Газете.ру".

Среди причин, которые приводят к заболеванию, Шабанов выделил избыточный вес, развитие хронических заболеваний, проблемы с эндокринной системой, почками и легкими. Все это изнашивает ресурс сердца.

По его словам, на аритмии приходится до 15% заболеваний сердца. При этом они могут спонтанно возникать и у здоровых людей. Специалист советует не беспокоиться, так как в подобном случае это не представляет опасности.

"Есть также виды аритмий, причина которых кроется в рубцовых изменениях сердечной мышцы после инфаркта миокарда и хирургических вмешательств. Когда происходит инфаркт части миокарда (гибель фрагмента сердечной мышцы), на этом месте образуется рубец. Он по структуре неоднородный – часть клеток отмирает, а часть – живая. На этом стыке "полуживая" ткань может сама по себе генерировать патологические аритмии", – добавил Шабанов.

Ранее кардиолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская рассказала, что боли в области сердца вызывают изменения в грудном отделе позвоночника и могут свидетельствовать о межреберной невралгии. Она отметила, что причинами неприятных ощущений могут быть проблемы с любым органом грудной клетки.



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