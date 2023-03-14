Психиатр развеял популярные мифы об антидепрессантах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Антидепрессанты не вызывают привыкания, но действительно могут способствовать снижению или набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр Илья Гернет.

По его словам, эти препараты не вызывают зависимости и не меняют личность человека. Они своего рода регуляторы, которые запускают или тормозят необходимые процессы в организме.





Илья Гернет врач-психиатр Они форматируют или регулируют те механизмы, которые нарушены в человеке в связи с какими-то обстоятельствами, например работу нейромедиаторов. Это вещества, которые увеличивают или уменьшают количество передаваемых импульсов в клетках. Если их становится меньше нормы, то наступает депрессия. А препараты в этом отношении носят функцию регулирующую.

Некоторые виды препаратов могут способствовать снижению или набору веса, это не миф, продолжил психиатр.

"Есть антидепрессанты седативного, сонного свойства, которые нужны, если человек возбужден, агрессивен, раздражен. Они успокаивают, имеют "сонный" эффект. И, как ни странно, восстанавливают аппетит, если вдруг у человека его нет. Это побочное действие препарата", – рассказал специалист в интервью программе "Доктор 24".

Другая группа оказывает стимулирующее свойство – если депрессия пациента сопровождается апатией.

"У них есть противоположное свойство – снижение аппетита. Это не специфическое действие, оно не заложено как фармакологический, целенаправленный аспект, но такая особенность есть", – отметил врач.

По словам эксперта, некоторые люди, которые хотят снизить вес, специально принимают подобные медикаменты. Однако это делать категорически запрещено.

"Вторжение в организм любыми препаратами в крайних случаях просто смертельно", – подчеркнул психиатр.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты могут вызывать депрессию. По словам специалиста, к этому состоянию может привести регулярное употребление кофе и сладостей. Это связано с резкими скачками уровня глюкозы в крови, которые становятся причиной перепадов настроения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!