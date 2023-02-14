Невролог рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

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При возникновении несильной головной боли можно прогуляться и расслабиться. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, члена международного общества головной боли, члена Российского межрегионального общества по изучению боли, невролога Таисию Баскову.

Врач рекомендует во время начала головной боли прогуляться, заняться физкультурой, пообедать и выпить воды. Также существуют нелекарственные методы устранения головной боли.

"Нелекарственные методики, безусловно, работают. Есть доказанная методика лечения боли: когнитивно-поведенческая терапия. Это уже работа с психотерапевтом или психологом. Есть методика осознанного управления стрессом – майндфулнесс", – добавила Баскова.

Также невролог рассказала, что если боль усиливается и становится невыносимой, то лучше применить лекарственные методы.

"Если боль нарастает, усиливается, начинает пульсировать, однозначно ждать не нужно. Лучше выпить таблетку. Очень рано пить таблетку не стоит, потому что ты не используешь собственные возможности, и очень поздно пить препарат не нужно, потому что обезболивающий препарат сработает хуже или не сработает вовсе", – сообщила Баскова.

Ранее офтальмолог сообщила, что если игнорировать ухудшение зрения, то это может привести к частым головным болям и головокружениям. Это происходит потому, что во время постоянных прищуриваний связь между глазами и мозгом формируется с опозданием.

"Доктор 24": причины головной боли

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