Ароматерапевт назвала самые расслабляющие запахи

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Ароматы некоторых фруктов и растений быстро приводят в порядок нервную систему и нормализуют сон. Об этом Москве 24 рассказала ароматерапевт Елена Феськив.

По ее словам, расслабляет и облегчает головную боль эфирное масло лаванды, а универсальным эффектом обладает масло апельсина. "Оно имеет уникальное свойство – утром бодрить, а вечером успокаивать. Аромат снимает тревожность, борется с депрессивными состояниями, нормализует сон", – отметила специалист.

Также масло апельсина улучшает память и обладает хорошими противовирусными и противогрибковыми свойствами, добавила эксперт. При этом эфирное масло ванили поможет контролировать чувство насыщения. "Вдыхая его во время еды, мы получаем шанс меньше съесть", – пояснила она.

При этом такой эффект дает только аромамасло. Кондитерская ваниль пахнет иначе и не обладает подобными свойствами, обратила внимание собеседница Москвы 24.



Елена Феськив ароматерапевт Апельсин и ваниль вместе дают фантастическое сочетание, которое вызывает ассоциации праздника и радости. Эти ароматы усиливают действие друг друга, поэтому при меньшем количестве масла можно получить больший эффект.

Укрепляет организм и нормализует сон аромат иланг-иланга. Похожий эффект дает эфирное масло или абсолют розы, однако стоят они достаточно дорого, предупредила эксперт. Она также отметила, что оба аромата действуют и как афродизиаки.

Стабилизировать нервную систему и снять усталость под силу эфирному маслу ветивера. Также оно помогает при бессоннице и гормональном дисбалансе. Эксперт посоветовала обратить внимание и на масло левзеи (литцеи). Ее аромат успокоит, придаст сил и поможет ощутить себя выспавшимся даже при недосыпе.

"Однако стоит учитывать, что это масло очень активное, поэтому использовать его надо в минимальных дозировках. Обычно достаточно одной капли", – объяснила эксперт.

Эффективнее всего распылять эфирные масла через ультразвуковой диффузор. Но если его нет, можно вдыхать запах из флакона, использовать специальные кулоны или карманный ингалятор.

Если хочется нанести жидкость на кожу, нужно смешать ее в пропорции 10–15 капель эфирного масла и примерно 10 миллилитров базового – например, жожоба или персикового. При этом важно учитывать, что некоторые аромамасла фототоксичны, поэтому их нельзя наносить на кожу перед выходом на солнце. К таким относится, например, апельсин, сказала эксперт.





Елена Феськив ароматерапевт Есть рецепт аромасмеси для хорошего настроения. Ее можно использовать при массаже или просто наносить на ладони и дышать. Нужно смешать три капли апельсина и ветивера, две капли ванили и 50 миллилитров любого базового масла.

Категорически нельзя принимать эфирные масла внутрь, так как они токсичны для печени, предупредила ароматерапевт. Детям, беременным, пожилым и тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, их можно использовать только после консультации со специалистом, заключила эксперт.

Ранее психолог Марк Трэверс назвал использование аромамасел одним из способов избавиться от ночных кошмаров. К другим методам он отнес отдых с любимой игрушкой или прослушивание спокойного подкаста или аудиокниги.

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