Психолог назвал способы избавиться от кошмарных снов

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Психолог Марк Трэверс заявил, что при кошмарных снах можно обратиться за психологической помощью, сообщает Psychology Today.

"На самом деле, вы можете обнаружить, что уже один этот способ поможет справиться с вашими плохими снами", – уверен эксперт.

Также Трэверс посоветовал при пробуждении от кошмаров обнять плюшевую игрушку, понюхать аромамасла, а также послушать спокойный подкаст или аудиокнигу.

При столкновении с повторяющимся сном, по словам психолога, следует записать его вплоть до мельчайших деталей и подумать, как можно поменять его конец.

"Затем каждый вечер перед сном рассказывайте новую версию сна вслух в течение примерно десяти минут", – посоветовал эксперт.

Кошмары, уверен психолог, снятся из-за тревог, поэтому, если начать работать над причиной беспокойства, то качество сна может достаточно улучшится.

Ранее врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что расцветка интерьера спальни может влиять на качество сна человека. Эксперт отмечала, что цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.

