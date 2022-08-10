Сомнолог назвала главные ошибки в борьбе с бессонницей

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Самая распространенная ошибка при бессоннице – проводить долгое время в постели с сильным желанием поскорее уснуть. Об этом Москве 24 рассказала врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко.
"Вы лежите и думаете, как важно сейчас заснуть и как плохо у вас это получается, мысленно создавая проблему из своей бессонницы. При тревожных ощущениях еще подключается гормон стресса – кортизол. Поэтому вы начинаете чувствовать еще большую бодрость", – отметила специалист.
Другая опасность длительного постельного режима при проблемах с ночным отдыхом – формирование условного рефлекса. Кровать начинает ассоциироваться с бессонницей, и, ложась в нее, человек заранее боится, что не уснет.
Похожая проблема ждет тех, кто принимает на ночь алкоголь. Он, возможно, позволит быстро заснуть, но с большой вероятностью сон оборвется во второй половине ночи. К тому же из-за спиртных напитков человеку на следующий день будет еще сильнее хотеться спать, его ожидают сложности с концентрацией внимания, плохое настроение и усиление тревожности.
По мнению сомнолога, не помогут справиться с бессонницей и успокаивающие травяные препараты на основе валерианы, ромашковый чай и тому подобные средства. Научные исследования не находят подтверждений их эффективности. То же самое касается гомеопатических средств, подчеркнула врач. На них не стоит надеяться, потому что сама суть альтернативной медицины противоречит современным фундаментальным научным знаниям.
Бесполезны при хронической бессоннице и ставшие сейчас популярными препараты с содержанием мелатонина – гормона сна.
Более того, препараты с этим гормоном не рекомендуется принимать на постоянной основе дольше трех месяцев, так как их долгосрочные эффекты досконально не изучены.
Чтобы быстро уснуть, сомнолог рекомендовала соблюдать так называемую гигиену сна: выключать в спальне свет, устраивать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также курения сигарет перед самим ночным отдыхом.
"К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приемы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии", – добавила Колесниченко.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила продукты, помогающие улучшить сон. Она посоветовала обратить внимание на рыбу или приготовленные на пару индейку и курицу. Эти продукты содержат триптофан, который способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина.
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