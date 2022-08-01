Сомнолог рассказала о влиянии цветовой гаммы спальни на качество сна

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Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала Москве 24, что для хорошего сна расцветка интерьера спальни просто не должна раздражать человека.

"Часто можно слышать рассуждения о том, что стоит только покрасить спальню в цвета синей гаммы, как все в ней начнут засыпать сном младенца. Те, у кого спальня фиолетовая, якобы обречены на бессонницу. Но это так не работает”, – отметила врач.

По ее словам, цветовое восприятие у всех людей разное. Некоторые вовсе не различают оттенки из-за врожденных особенностей зрительного анализатора. К тому же восприятие способно меняться в течение жизни, так как с возрастом хрусталик глаза мутнеет и начинает желтеть. Плюс влияние цвета на наши эмоции сильно связано с индивидуальным опытом и личными ассоциациями.





Елена Колесниченко врач-психотерапевт, сомнолог Чего точно не стоит делать, так это оформлять спальню в одном тоне. Это может увеличить травматизм, особенно у детей и пожилых. Потому что белый пуфик в белой спальне легко не заметить и споткнуться о него.

К тому же цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.

Еще одно правило, которому стоит следовать: оформляйте спальни, выходящие на южную сторону, в холодных тонах, а на северную – в теплых, посоветовала сомнолог. Есть результаты исследований, которые показывают, что это поможет добиться в комнате ощущения комфорта.

Эксперт также упомянула о красных тонах и неоновых оттенках в интерьере. По ее словам, на некоторых людей они действуют раздражающе и даже способны повышать артериальное давление, ускорять пульс. Однако если такие реакции и возникают, то только в самом начале, по прошествии времени человек привыкает.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что утяжеленное одеяло помогает расслабить мышцы, улучшить сон и снизить риск возникновения депрессии. Она отметила, что когда мы укрываемся таким одеялом, то происходит воздействие на наши рецепторы. В результате замедляется частота дыхательных движений, снижается давление, уменьшается пульс и наступает сон.