Похолодание ожидается в Москве к вечеру 5 февраля, а ночью на 6 февраля станет самой холодной на текущей неделе. Однако перед выходными погода изменится в лучшую сторону и наступит потепление.

При этом есть вероятность, что солнечная погода сменится пасмурной. Ветер к вечеру 5 февраля усилится до 5 метров в секунду. Влажность остается высокой и составляет 77%, а атмосферное давление поднялось до 756 миллиметров ртутного столба.

