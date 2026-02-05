Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 11:45

Общество

Похолодание ожидается в Москве к вечеру 5 февраля

Похолодание ожидается в Москве к вечеру 5 февраля

Кроссовки брендов Nike и Adidas оказались подделкой в торговых центрах по всей России

"Специальный репортаж": иммунитет

"Доктор 24": врач рассказал, что нужно делать при болях в спине

23 дня осталось до наступления весны

Трое студентов рассказали о погоде на Новокузнецкой улице в Москве 5 февраля

Морозы в Москве ослабнут 6 февраля

"Новости дня": вакцину от ротавируса создали в России

"Атмосфера": слабый ветер прогнозируется в Москве 5 февраля

Телезрители Москвы 24 прислали видео с зарядкой на автобусной остановке

Похолодание ожидается в Москве к вечеру 5 февраля, а ночью на 6 февраля станет самой холодной на текущей неделе. Однако перед выходными погода изменится в лучшую сторону и наступит потепление.

При этом есть вероятность, что солнечная погода сменится пасмурной. Ветер к вечеру 5 февраля усилится до 5 метров в секунду. Влажность остается высокой и составляет 77%, а атмосферное давление поднялось до 756 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика