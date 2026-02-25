Новости мира: 50 роботов-андроидов показали мастерство кунг-фу в Пекине

В Китае 50 роботов-андроидов показали мастерство боевого искусства. Человекоподобные машины модели G1 устроили перформанс в стиле кунг-фу на площади перед Храмом Неба в Пекине. Роботы синхронно выполняли молниеносные удары, сложные трюки, прыжки и сальто.

На северо-востоке США снежная буря оставила без света более 600 тысяч домохозяйств. По данным национальной метеослужбы, в некоторых местах выпало порядка 1 метра снега. Власти семи штатов, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и Пенсильванию, объявили режим чрезвычайной ситуации.

