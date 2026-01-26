Форма поиска по сайту

26 января, 21:30

Политика

"Московский патруль": в ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

Минобороны сообщило, что за время проведения СВО было уничтожено 670 самолетов ВСУ

В Госдуме назвали уважительные причины для невыхода на работу из-за погоды

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

Россиянам может грозить штраф за неправильный выгул домашних животных

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за распространение в домовых чатах личной информации граждан. Об этом сообщили в Госдуме.

Речь об сведениях, с помощью которых можно определить личность человека: номер телефона, имя, адрес, данные из паспорта и многое другое.

Кроме того, в Госдуме обратили внимание, что в случае, если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, то сообщения в нем нередко признаются публичными. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
политика

