"Московский патруль": в ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за распространение в домовых чатах личной информации граждан. Об этом сообщили в Госдуме.

Речь об сведениях, с помощью которых можно определить личность человека: номер телефона, имя, адрес, данные из паспорта и многое другое.

Кроме того, в Госдуме обратили внимание, что в случае, если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, то сообщения в нем нередко признаются публичными. Подробнее – в программе "Московский патруль".

