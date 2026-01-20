Форма поиска по сайту

20 января, 02:30

"Новости дня": вольерный комплекс возведут для панды Катюши в Московском зоопарке

Для панды Катюши в Московском зоопарке возведут уникальный вольерный комплекс. Это будет двухуровневое здание с отдельной кухней для приготовления особых лакомств. Специалисты по уходу за животными вручную сделают игрушки и другие предметы, чтобы порадовать панду.

Кроме того, предусмотрены отдельные комнаты отдыха и образовательные классы для Катюши. В просторных внутренних и уличных вольерах сделают искусственные водоемы и установят конструкции для лазания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
животныегородвидео

