"Новости дня": вольерный комплекс возведут для панды Катюши в Московском зоопарке

Для панды Катюши в Московском зоопарке возведут уникальный вольерный комплекс. Это будет двухуровневое здание с отдельной кухней для приготовления особых лакомств. Специалисты по уходу за животными вручную сделают игрушки и другие предметы, чтобы порадовать панду.

Кроме того, предусмотрены отдельные комнаты отдыха и образовательные классы для Катюши. В просторных внутренних и уличных вольерах сделают искусственные водоемы и установят конструкции для лазания.

Подробнее – в программе "Новости дня".