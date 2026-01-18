18 января, 21:30Город
Панда Катюша из Московского зоопарка набирается сил после активных выходных
После активных выходных панда Катюша набирается сил перед новой рабочей неделей. Она мастерски демонстрирует искусство расслабления – морозный вечер провела в теплом вольере за неспешным ужином.
В меню – хрустящие ветки бамбука. Совсем скоро для нее возведут уникальный вольерный комплекс. В новом доме будет своя кухня, холодильники для бамбука и даже мастерская игрушек.
