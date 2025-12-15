Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:16

Общество

Сервис "Моспитомец" на mos.ru получил национальную премию Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Моспитомец" на mos.ru стал лауреатом национальной премии Рунета. Он победил в спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным", передал портал мэра и правительства Москвы.

"Моспитомец" помогает москвичам выбрать себе животное из столичных приютов. На сайте есть электронный каталог, в котором собрано более тысячи анкет кошек и собак. Все питомцы чипированы, привиты и готовы к переезду в новую семью.

Благодаря сервису горожанам не нужно искать информацию на отдельных ресурсах или ехать в приют без предварительной подготовки. Они могут заранее изучить анкеты и записаться на встречу с понравившимся животным.

"Признание проекта на высоком уровне подтверждает, что технологии – это реальная помощь в решении важных городских вопросов. Сервис делает процесс знакомства с животными простым и доступным, что помогает чаще находить им дом", – отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий и уточнили, что появление сервиса стало важным шагом в развитии ответственного отношения к питомцам в городе.

"Моспитомец" появился в октябре этого года. С его помощью люди могут не только выбрать кошку или собаку из приюта, но и получить рекомендации по уходу. Для будущих хозяев собрали полезные инструкции на все случаи – от первых дней после переезда до дальнейшей жизни с питомцем.

При выборе животного пользователи могут воспользоваться фильтрами, указав тип питомца, его возраст, окрас и возраст. На странице каждого животного есть его фотографии, описание внешности и характера, а также описание приюта.

Чтобы встретиться с питомцем, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить свои данные. Если после знакомства человек захочет взять кошку или собаку домой, то ему предложат подписать договор, в котором указаны права и обязанности владельца.

Ранее предприниматель Ольга Отрашкевич заявила, что с появлением сервиса помогать животным станет легче. По ее словам, такие проекты делают путь к новому дому для четвероногих короче, а заботу – проще и понятнее для каждого. Вместе с командой своего бренда Отрашкевич поучаствовала в летнем фестивале "Моспитомец" и еще тогда почувствовала, сколько в Москве людей, любящих животных.

В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов

животныеобществогород

