Ветеринар рассказала, почему не существует полностью гипоаллергенных кошек

Весной ветеринары рекомендуют людям с аллергией отказаться от идеи завести кошку – особенно в период сезонного обострения. Несмотря на распространенное мнение, ни одна порода не дает полной гарантии отсутствия аллергической реакции.

Врач-ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что даже сфинксы, девон-рексы или бамбино, которых обычно заводят аллергики, могут вызывать симптомы. Все дело не в шерсти, а в специфическом белке, содержащемся в слюне и кожных выделениях животного.

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