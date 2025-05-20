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Новости

20 мая, 08:00

Общество

Ветеринар рассказала, почему не существует полностью гипоаллергенных кошек

Ветеринар рассказала, почему не существует полностью гипоаллергенных кошек

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Весной ветеринары рекомендуют людям с аллергией отказаться от идеи завести кошку – особенно в период сезонного обострения. Несмотря на распространенное мнение, ни одна порода не дает полной гарантии отсутствия аллергической реакции.

Врач-ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что даже сфинксы, девон-рексы или бамбино, которых обычно заводят аллергики, могут вызывать симптомы. Все дело не в шерсти, а в специфическом белке, содержащемся в слюне и кожных выделениях животного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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