Лавров заявил, что Британия является единственной страной, называющей себя великой

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Британия – единственная страна в мире, которая сама себя называет великой, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

В своей ремарке перед вопросом со стороны журналиста телеканала Sky News он напомнил, что раньше еще была Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет.

"Без всяких обид, я считаю, что нужно Британию называть Британией", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что у Владимира Путина есть козырь против Великобритании в виде ее сетей подводных кабелей. По данным журналистов, через них проходят важные гражданские и военные коммуникации, а также газ и электроэнергия. Однако сложно постоянно следить за сотнями миль подводных кабелей, которые представляют "потенциально уязвимое место для атаки", указывали журналисты.

