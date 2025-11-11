Форма поиска по сайту

11 ноября, 17:15

Политика

Лавров сравнил Великобританию с гусем после душа

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил положение, в котором оказалась Британия после разоблачения ее роли в провокации с угоном российского МиГ-31, с вышедшим из-под душа гусем. Его слова передает ТАСС.

Как подчеркнул министр, роль Лондона – провоцировать в различных ситуациях.

"ФСБ очень подробно все это разоблачило, я не знаю, как британцы будут отмываться", – добавил дипломат.

О срыве операции украинской военной разведки по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" стало известно 11 ноября. Истребитель планировалось использовать против базы НАТО.

Как рассказали в ФСБ, для угона Киев попытался завербовать российских летчиков, обещая выплатить им 3 миллиона долларов. Сотрудник военной разведки Украины также пообещал одному из них выпить пива в Мюнхене и перевезти его родителей в "комфортную страну с хорошей медициной".

Кроме того, в операции приняла участие Bellingcat (входит в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ), подконтрольная CIS Великобритании.

Новости регионов: ФСБ не позволила украинской разведке угнать российский истребитель

