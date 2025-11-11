Организация Bellingcat участвовала в планах Украины по угону МиГ-31

Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ

Организация Bellingcat (входит в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ), подконтрольная CIS Великобритании, участвовала в операции Украины по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал". Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Кроме того, российскому летчику за угон пообещали гражданство одной из стран Запада.

"В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в 1 миллион долларов США. Потом в случае передачи самолета с ракетой "Кинжал" (сумма. – Прим. ред.) была увеличена до 3 миллионов долларов", – уточнил он в видео ФСБ, передает ТАСС.

Помимо этого, киевский режим хотел, чтобы штурман застрелил, удушил или усыпил летчика при угоне самолета.

"Для планирования нейтрализации командира корабля разведка детально опрашивала штурмана об устройстве кабины МиГ-31, системы подачи летчику кислорода, применении им в полете кислородной маски, рассчитывая нанести на нее специальный состав", – уточнил оперативный сотрудник.

Как стало известно ранее, российские силовики сорвали операцию военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Их планировалось использовать против крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО. По данным ФСБ, для угона Киев попытался завербовать российских летчиков.