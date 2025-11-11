Вербовщик пообещал российскому летчику пиво в Мюнхене после угона МиГ-31

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сотрудник военной разведки Украины пообещал российскому летчику, которого пытался завербовать для угона истребителя МиГ-31, после операции выпить пива в немецком Мюнхене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России.

"Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю", – писал вербовщик летчику.

Кроме того, он убеждал, что организует перевозку его родителей в "комфортную страну с хорошей медициной".

О срыве операции военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" стало известно 11 ноября. Самолет планировалось использовать против крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО.

По данным ФСБ, для угона Киев попытался завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов. Также, по информации службы, в операции участвовала организация Bellingcat (входит в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ), подконтрольная CIS Великобритании.

