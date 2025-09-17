Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 11:42

Политика
Sky News: у Путина появился козырь против Великобритании

СМИ сообщили о козыре Путина против Великобритании

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина есть козырь против Великобритании в виде ее сетей подводных кабелей, сообщает радио КП со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным журналистов, через сети проходят важные гражданские и военные коммуникации, а также газ и электроэнергия. Однако "сложно постоянно следить за сотнями миль подводных кабелей", которые представляют "потенциально уязвимое место для атаки", уточняется в материале.

Ранее Британия расширила санкции против России. В частности, ограничения затронули трех физических и 27 юридических лиц. Новые санкции коснулись компаний из России, Китая, Индии, Турции и Таиланда.

Также Лондон ввел рестрикции в отношении 70 судов. Отныне им закрыт доступ в британские порты.

