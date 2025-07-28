Bloomberg: США доставили ядерное оружие в Британию в качестве сигнала для РФ

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Власти США подали сигнал российским властям, доставив тактическое ядерное оружие в Великобританию. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Уточняется, что 16 июля военный самолет вылетел с авиабазы США в штате Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения американских ВВС, после чего приземлился на базе Лейкенхит в британском графстве Саффолк. При этом американский самолет специально совершил перелет с включенными транспондерами.

Таким образом, считают журналисты, Вашингтон показал Москве, что не собирается сокращать свой ядерный потенциал в европейских странах.

О том, что США впервые с 2008 года разместили свое ядерное оружие в Великобритании, сообщали британские СМИ еще на прошлой неделе. Они сочли подобное решение серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить срок для мирного урегулирования украинского конфликта до 10–12 дней. Соответствующее решение он принял по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых отметил, что проявил щедрость, дав России 50 дней.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум может привести к войне. В Совфеде считают, что подобные заявления лидера США направлены на поддержание его имиджа.