Трамп заявил о готовности нанести новые удары по ядерным объектам Ирана

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США готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию американского президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Такое заявление глава Белого дома сделал после высказываний министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи о серьезном ущербе после прошлой американской атаки.

"Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!" – подчеркнул Трамп, комментируя слова Аракчи.

Между тем украинский конфликт для Трампа может стать тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

С точки зрения журналистов, вовлеченность американского лидера в конфликт на Украине может вызвать гнев его сторонников из движения "Сделать Америку снова великой". При этом, если Трамп будет наблюдать за продвижением России и не предоставлять дополнительную помощь Украине, он может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно.

"На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане <...> Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность – а возможно, и вину", – уточнило агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" по закупке БПЛА. По его словам, американцам нужна технология беспилотников, поэтому сделка окажется выигрышной для обеих сторон. Как утверждают журналисты, Зеленский предложил поделиться всей накопленной информацией о дронах.