20 января, 14:52

Лавров поправил журналистку из Италии, спародировав акцент

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с юмором поправил итальянскую журналистку. Это произошло на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Задавая вопрос, журналистка поблагодарила официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству, а министру сказала: "Спасибо, мистер Лавров".

В ответ глава российского внешнеполитического ведомства в шутливой форме добавил: "И Сергей Викторович", сделав ударение в отчестве на "о" на итальянский манер.

Журналистка с улыбкой повторила обращение и согласилась, отметив, что все сказано верно.

Ранее Захарова пошутила над американским журналистом в рамках этой же пресс-конференции. Она указала на иностранного представителя СМИ в зале и предложила ему задать свой вопрос. Он отреагировал с удивлением, на что Захарова поддела его за реакцию.

