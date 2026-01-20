20 января, 14:52Политика
Лавров поправил журналистку из Италии, спародировав акцент
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с юмором поправил итальянскую журналистку. Это произошло на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Задавая вопрос, журналистка поблагодарила официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству, а министру сказала: "Спасибо, мистер Лавров".
В ответ глава российского внешнеполитического ведомства в шутливой форме добавил: "И Сергей Викторович", сделав ударение в отчестве на "о" на итальянский манер.
Журналистка с улыбкой повторила обращение и согласилась, отметив, что все сказано верно.
Ранее Захарова пошутила над американским журналистом в рамках этой же пресс-конференции. Она указала на иностранного представителя СМИ в зале и предложила ему задать свой вопрос. Он отреагировал с удивлением, на что Захарова поддела его за реакцию.