Новости мира: механическую морозоустойчивую собаку разработали в Китае

Механическую морозоустойчивую собаку разработали в Китае. Она может быстро двигаться, бегать по снегу, скользить по льду и подниматься по крутому склону.

В Казахстане запустили рыбалку "на удаленке". Людям не нужно выходить на лед, достаточно смартфона и приложения. Роботизированная система делает заброс, подсекает рыбу и ведет круглосуточную видеотрансляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

