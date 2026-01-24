24 января, 08:45Технологии
Новости мира: механическую морозоустойчивую собаку разработали в Китае
Механическую морозоустойчивую собаку разработали в Китае. Она может быстро двигаться, бегать по снегу, скользить по льду и подниматься по крутому склону.
В Казахстане запустили рыбалку "на удаленке". Людям не нужно выходить на лед, достаточно смартфона и приложения. Роботизированная система делает заброс, подсекает рыбу и ведет круглосуточную видеотрансляцию.
