"Московский патруль": в Росгвардии рассказали, как готовят будущих сотрудников ведомства

В центре профессиональной подготовки вневедомственной охраны Росгвардии обучают специалистов, готовых к выполнению служебных задач любой сложности. Среди курсантов – люди с самыми разными жизненными историями: от бывших моделей до тех, кто мечтал о службе с детства.

Во время подготовки особое внимание уделяется физической подготовке и практическим навыкам. Еженедельно ряды сотрудников Росгвардии пополняются новыми специалистами, готовыми обеспечивать безопасность жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

