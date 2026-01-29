Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в Росгвардии рассказали, как готовят будущих сотрудников ведомства

"Московский патруль": в Росгвардии рассказали, как готовят будущих сотрудников ведомства

"Московский патруль": количество убийств сократилось в Москве в два раза

Сергей Собянин поблагодарил московскую полицию за обеспечение правопорядка

"Деньги 24": количество мошеннических звонков снизилось в России в 2025 году

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега во дворах

"Московский патруль": в МВД предупредили о новой схеме мошенников с дипфейками

Нотариусы напомнили правила безопасности при покупке дорогого имущества

В России хотят ввести подтверждение банковских операций через мессенджер МАХ

Мошенники в России придумали схему с неоплаченными штрафами ГИБДД

"Московский патруль": Госавтоинспекция проводит рейды в Москве на фоне снегопада

В центре профессиональной подготовки вневедомственной охраны Росгвардии обучают специалистов, готовых к выполнению служебных задач любой сложности. Среди курсантов – люди с самыми разными жизненными историями: от бывших моделей до тех, кто мечтал о службе с детства.

Во время подготовки особое внимание уделяется физической подготовке и практическим навыкам. Еженедельно ряды сотрудников Росгвардии пополняются новыми специалистами, готовыми обеспечивать безопасность жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоАлександр Астахов

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика