Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

Новое здание отдела полиции начало работу в Щербинке. Его открыл Сергей Собянин. До переезда сотрудники работали в старом здании, которому не хватало места для штата из более чем 180 человек.

Новое четырехэтажное здание на улице Захарьинские дворики в 9 раз больше по площади. В отделении оборудованы помещения для боевой и служебной подготовки, включая стрелковый и лазерный тиры, зал борьбы и тренажерный зал.

