15 января, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

Сергей Собянин рассказал о передаче коммунальной техники новым регионам

Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

Собянин: в московских театрах прошло более 24 тыс показов в 2025 году

В районе Богородское в Москве построили школу на 600 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, новый учебный корпус появился в Тюменском проезде. Здание построили по Адресной инвестиционной программе. Оно органично вписалось в микрорайон.

В школе продумано разделение потоков. Для младших школьников и старшеклассников сделали отдельные входы и блоки. Создано современное образовательное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

