15 января, 16:30Мэр Москвы
Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест
В районе Богородское в Москве построили школу на 600 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, новый учебный корпус появился в Тюменском проезде. Здание построили по Адресной инвестиционной программе. Оно органично вписалось в микрорайон.
В школе продумано разделение потоков. Для младших школьников и старшеклассников сделали отдельные входы и блоки. Создано современное образовательное пространство.
