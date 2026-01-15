Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

В районе Богородское в Москве построили школу на 600 мест. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, новый учебный корпус появился в Тюменском проезде. Здание построили по Адресной инвестиционной программе. Оно органично вписалось в микрорайон.

В школе продумано разделение потоков. Для младших школьников и старшеклассников сделали отдельные входы и блоки. Создано современное образовательное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.