В московском метро запустили 57 тематических поездов в 2025 году

В 2025 году в московском метро было запущено 57 тематических поездов. 6 из них были посвящены различным регионам России, государственным организациям, центрам "Мои документы" и службе скорой помощи.

Также в подземке курсирует "Олимпийский экспресс". В его вагонах размещена информация как о традиционных олимпийских дисциплинах, так и о новых видах спорта, включенных в программу Игр, таких как серфинг, скейтбординг и гольф.

