15 января, 07:00

Транспорт

В московском метро запустили 57 тематических поездов в 2025 году

В московском метро запустили 57 тематических поездов в 2025 году

Объявление о продаже аэропорта Домодедово появилось на "Авито"

Новости Москвы: дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 1,5 тыс раз в праздники

Электросуда перевезли более 53 тысяч человек в Москве в новогодние каникулы

"Деньги 24": продажи автомобилей сократились на 16% в России в 2025 году

Большие очереди на остановках образовались в Подмосковье из-за снегопадов

Новости Московского транспорта

Москвичи в новогодние праздники чаще пользовались электросудами

Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

"Деньги 24": российский авторынок сократился на 16% по итогам 2025 года

В 2025 году в московском метро было запущено 57 тематических поездов. 6 из них были посвящены различным регионам России, государственным организациям, центрам "Мои документы" и службе скорой помощи.

Также в подземке курсирует "Олимпийский экспресс". В его вагонах размещена информация как о традиционных олимпийских дисциплинах, так и о новых видах спорта, включенных в программу Игр, таких как серфинг, скейтбординг и гольф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

