Иномарки в России подорожают из-за новых ставок утилизационного сбора

В России с декабря 2025 года утилизационный сбор на иномарки рассчитывается по новым правилам, учитывающим не только объем, но и мощность двигателя. Согласно планам Минфина, ставки будут ежегодно повышаться на 10–20% с 1 января, что приведет к значительному удорожанию импортных автомобилей.

Например, сбор на Toyota RAV4 может достигать 2 миллиона рублей. За 11 месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в стране упали почти на 18%. Эксперты отмечают, что загрузка локализованных производств, даже при участии китайских инвесторов, остается низкой, редко превышая 50% от прежних мощностей.

