В России откроют до 10 хабов по продажам поддержанных автомобилей со скидками до 40%

В России откроют до десяти хабов по продажам поддержанных автомобилей со скидками до 40%. Крупнейшие лизинговые компании страны выставят на продажу машины, изъятые у недобросовестных арендаторов в 2025 году.

Общий сток на рынке, по последним данным, превышает 50 тысяч единиц техники, включая, как легковые автомобили, так и грузовые. Распродажа техники начнется в начале 2026 года.

