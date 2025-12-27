27 декабря, 09:30Транспорт
В России откроют до 10 хабов по продажам поддержанных автомобилей со скидками до 40%
В России откроют до десяти хабов по продажам поддержанных автомобилей со скидками до 40%. Крупнейшие лизинговые компании страны выставят на продажу машины, изъятые у недобросовестных арендаторов в 2025 году.
Общий сток на рынке, по последним данным, превышает 50 тысяч единиц техники, включая, как легковые автомобили, так и грузовые. Распродажа техники начнется в начале 2026 года.
