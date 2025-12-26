Гололедица и сильный снегопад вернутся в Москву и область вечером 27 декабря

Гололедица и сильный снегопад ожидаются в Москве и Московской области вечером 27 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Непогода может осложнить ситуацию на дорогах, температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов.

Обрушившийся на Москву снегопад стал самым сильным с начала зимы, коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий. На дорогах работает спецтехника, на тротуарах – дворники.

Пешеходов и водителей просят быть аккуратнее из-за гололедицы и возможной снежной "каши". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.