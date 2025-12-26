Собянин: на Петровско-Разумовской появилась пересадка между МЦД-1 и МЦД-3

На Петровско-Разумовской появилась пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, рассказал Сергей Собянин. На МЦД-1 открыли новый городской вокзал Петровско-Разумовская.

Его возвели на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3. Это только начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.