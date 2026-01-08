Собянин: "Московская музейная неделя" объединила более 1 млн посетителей в 2025 году

С 12 по 18 января в столице пройдет акция "Московская музейная неделя". Как сообщил Сергей Собянин, в прошлом году проект объединил более 1 миллиона посетителей. Они познакомились с экспозициями почти сотни столичных музеев и выставочных залов.

Среди самых популярных площадок были усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также Пушкинский музей и Музей Москвы. В рамках акции были представлены уникальные собрания, включая выставку "Искусство для царя" с произведениями XVII века.

