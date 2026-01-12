Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"

В "Лужниках" открылась лыжно-биатлонная трасса. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.



Трасса будет работать всю зиму, до 1 марта. Ее общая длина составляет 3 километра, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Маршрут пролегает по парковке Южного спортивного центра и продлен в направлении сквера у памятника Ленину. На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

