12 января, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"
В "Лужниках" открылась лыжно-биатлонная трасса. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
Трасса будет работать всю зиму, до 1 марта. Ее общая длина составляет 3 километра, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Маршрут пролегает по парковке Южного спортивного центра и продлен в направлении сквера у памятника Ленину. На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.