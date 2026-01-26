"Новости дня": в Москве модернизируют и установят новые светофоры по 250 адресам

В Москве в 2026 году модернизируют старые и установят новые светофоры по 250 адресам. Оборудование появится на участках с наиболее интенсивным движением, на пешеходных переходах и возле социальных объектов.

Существующие светофоры оборудуют кнопками для пешеходов, дополнят новыми секциями или перенесут на более удобные и заметные опоры. С начала года специалисты уже выполнили работы по пяти адресам, в частности, на улице Маргелова в Хорошёвском районе.

Подробнее – в программе "Новости дня".