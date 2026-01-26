Форма поиска по сайту

26 января, 06:05

"Новости дня": в Москве модернизируют и установят новые светофоры по 250 адресам

Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ

Огромную карту "Тройка" заметили в столичном метро

На катке Северного речного вокзала прокат коньков сделали бесплатным для студентов

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Авария произошла в Хамовниках

Пожар произошел на северо-западе Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до 28 градусов ночью

После сильных морозов в Москву придет интенсивный снегопад

В Москве в 2026 году модернизируют старые и установят новые светофоры по 250 адресам. Оборудование появится на участках с наиболее интенсивным движением, на пешеходных переходах и возле социальных объектов.

Существующие светофоры оборудуют кнопками для пешеходов, дополнят новыми секциями или перенесут на более удобные и заметные опоры. С начала года специалисты уже выполнили работы по пяти адресам, в частности, на улице Маргелова в Хорошёвском районе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

