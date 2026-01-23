Десятки мероприятий пройдут в Москве в честь Дня студента

В Москве в честь Дня студента, который состоится в воскресенье, 25 января, пройдут десятки мероприятий. Например, в кинопарке "Москино" можно будет принять участие в мастер-классах по анимации и озвучке.

В Московском зоопарке гостей ждет познавательный квиз, а на катке ВДНХ при предъявлении студенческого билета можно покататься со скидкой 25%. Для Татьян проход на каток в этот день будет бесплатным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

