23 января, 07:45Город
Десятки мероприятий пройдут в Москве в честь Дня студента
В Москве в честь Дня студента, который состоится в воскресенье, 25 января, пройдут десятки мероприятий. Например, в кинопарке "Москино" можно будет принять участие в мастер-классах по анимации и озвучке.
В Московском зоопарке гостей ждет познавательный квиз, а на катке ВДНХ при предъявлении студенческого билета можно покататься со скидкой 25%. Для Татьян проход на каток в этот день будет бесплатным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.