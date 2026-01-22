Сугробы вырастут на 2–4 см в столице в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова вырастет в Москве на 2–4 сантиметра в начале следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Небольшой снег возможен в четверг и в пятницу (22 и 23 января – Прим. ред.), но никакого влияния на снежный покров он не окажет, так как снега будет совсем мало. Затем в субботу и в воскресенье (24 и 25 января. – Прим. ред.) ожидаются сильные морозы, без осадков, будет сухая погода", – подчеркнул он.

По словам синоптика, осадки накроют Москву во второй половине понедельника, 26 января. При этом они не будут сильными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозы до минус 20 градусов продержатся в столице до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, температура начнет повышаться из-за понижения атмосферного давления.

Вместе с тем воскресенье, 25 января, может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, что ниже нормы на 10–12 градусов.

