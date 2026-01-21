Форма поиска по сайту

21 января, 11:30

Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве

Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве. Впервые за 16 лет имя София оказалось на втором месте. Также в топе находятся Мария, Ева, Василиса и Варвара. Среди мужских – Александр, Лев, Максим и Марк.

Из нестандартных имен москвичи выбирали таки, как Корней, Грач и Искра, сообщили в столичном управлении ЗАГС. Также в Москве родились 7 Харитонов, 3 Мефодия и 14 Марусь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов Мария Рыбакова

