Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве. Впервые за 16 лет имя София оказалось на втором месте. Также в топе находятся Мария, Ева, Василиса и Варвара. Среди мужских – Александр, Лев, Максим и Марк.

Из нестандартных имен москвичи выбирали таки, как Корней, Грач и Искра, сообщили в столичном управлении ЗАГС. Также в Москве родились 7 Харитонов, 3 Мефодия и 14 Марусь.

