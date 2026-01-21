Форма поиска по сайту

21 января, 07:15

Общество

Офтальмолог предупредила об опасности неправильной гигиены контактных линз

Офтальмолог предупредила об опасности неправильной гигиены контактных линз

Неправильное использование контактных линз может привести к серьезным инфекционным заболеваниям глаз и, как следствие, потере зрения. Поэтому важно соблюдать гигиену.

Врач-офтальмолог НИИ глазных болезней имени М. М. Краснова Ксения Гончаренко рассказала, что заболевание, которое поражает роговицу, называется кератит. Одним из наиболее опасных его видов, по ее словам, является акантамебный.

Он при отсутствии своевременного лечения может вызвать необратимые изменения роговицы, вплоть до необходимости ее трансплантации, предупредила врач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья КрамароваАнгелина Жукова

