В Госдуме предложили освободить детей от налога на имущество

В России предложили освободить детей от налога на имущество. Нововведение должно коснуться жилья, купленного на деньги материнского капитала, полученного по наследству или по договору дарения.

Соответствующие обращение депутаты Госдумы направили в Федеральную налоговую службу. Как отметили авторы инициативы, родители вынуждены оплачивать налог за несовершеннолетних, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости.

