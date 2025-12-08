08 декабря, 07:45Политика
В Госдуме предложили освободить детей от налога на имущество
В России предложили освободить детей от налога на имущество. Нововведение должно коснуться жилья, купленного на деньги материнского капитала, полученного по наследству или по договору дарения.
Соответствующие обращение депутаты Госдумы направили в Федеральную налоговую службу. Как отметили авторы инициативы, родители вынуждены оплачивать налог за несовершеннолетних, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости.
